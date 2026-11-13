包浩斯910萬買大埔新峰花園作員工、外勞宿舍　加強挽留員工能力

樓市氣氛轉旺，有上市公司再次買入住宅作員工宿舍。最新入市為老牌時裝零售商包浩斯Bauhaus（0483），擲910萬元買入大埔新峰花園頂層連天台戶，呎價10,100元。該公司表示，是次入市可以方便前線員工出行，以及加強集團招聘及挽留員工的能力。



是次成交為大埔新峰花園3期御峰苑頂層連天台戶，實用面積901平方呎，屬三房間隔，成交價為910萬元，呎價10,100元。至於買家為老牌時裝零售商包浩斯Bauhaus（0483）。

加強集團招聘、挽留員工的能力

該集團今日發公布表示，上述物業擬將用作員工宿舍，為零售店舖工作的前線銷售代表提供住宿，當中包括補充勞工優化計劃留下的外地勞工。又稱物業坐落於大埔便利地段，可便利前線員工出行，以及是次收購事項可加強集團招聘及挽留員工的能力。

大埔新峰花園。（代理圖片）

麗港城、麗城花園亦有員工宿舍

另公布又指，該集團已於簽署臨時買賣協議時支付45萬元按金，及後再在簽署有關收購事項的正式買賣協議時再支付46萬元按金，最終需要在明年2月12日前支付餘下樓價819萬元。

值得留意的是，包浩斯Bauhaus非首次買入住宅作員工宿舍，分別在2025年9月及2026年3月各擲逾835萬元及621萬元，買入藍田麗港城及荃灣麗城花園各一伙作員工宿舍。

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