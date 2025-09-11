「愛股」無派息卻買樓　David Webb稱行為「羞恥」　籲獨董有作為

包浩斯國際(0483)日前宣布擬斥逾835萬元購買麗港城一個單位作為員工宿舍，惟遭知名股評人兼財經網站Webb-site創辦人David Webb發公開信反對並「叫停」。David Webb現持有包浩斯超過8%的股份，為該公司第二大股東，僅次於主席唐書文，其持股達58.9%。

指近三年無派息 行為「可恥」

David Webb於信中表示，包浩斯截至今年3月底的淨現金為9710萬元，相當於每股0.264元，佔其1.757億元資產淨值的55%，惟公司亦從截至2022年9月底的中期以來，即近三個年度沒有派息，行為「羞恥﹙disgraceful﹚」。David Webb認為，公司業務根本無需保留如此大量的現金，現在將去年大部分的盈利用來買住宅物業，證明了這點。

另外，在前主席黄銳林領導下，集團曾實行精簡資產負債表的策略，出售辦公室和倉庫物業，並將盈餘作為股息派發，從而提升股東權益回報率，為所有股東創造價值。如今，在他前妻唐書文領導下，公司們卻反其道而行之。所謂的獨立非執行董事佔董事會的五分之三，但卻未能阻止這種行為，現在是獨董們所作為的時候了。

「愛股」無派息卻買樓，David Webb形容行為「羞恥」，籲獨董做嘢。（資料圖片）

提供員工宿舍 無助提升吸引力

Webb又稱，Webb表示，公司指提供員工宿舍將提升僱員薪酬待遇之吸引力及競爭力，是胡說八道，而且公司有達164名員工，宿舍只能容納一名員工幾乎無濟於事。

包浩斯國際盤中報0.285元，無升跌，零成交。該股市值1.05億元。