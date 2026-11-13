蝕讓之城比華利山別墅　內企老闆劉錦成兩度蝕沽　合共輸1600萬

內企老闆再度蝕讓。過去曾涉足本港豪宅新盤的內地民企上市公司、前北京合康變頻董事長劉錦成，最新以2,580萬元沽出大埔比華利山別墅洋房，較16年前買入價帳面貶值970萬元，蝕27%。值得留意，劉錦成去年已率先蝕沽同屋苑另一洋房，合計兩次沽貨共蝕約1,616萬元。



上述成交個案為大埔比華利山別墅3期翠樺道雙號屋，實用面積2,667平方呎，五房間隔，設有花園約353平方呎，以及前庭191平方呎。該洋房早前叫價2,680萬元，終以2,580萬元沽出，呎價約9,674元。

2010年買入價3550萬

洋房原業主為前北京合康變頻的董事長劉錦成及其妻子許碧持有，單位早於2010年以約3,550萬元購入，持貨16年，帳面蝕讓970萬元易手，期內貶值27%。

↓↓比華利山別墅3期翠樺道雙號屋↓↓

大埔比華利山別墅。（鍾偉德攝）

早年斥1.3億大手掃屋苑5伙

據了解，劉錦成早於2010年斥資約1.3億元大手掃入比華利山別墅合共5個單位。惟近年已開始蝕讓沽貨，如在2025年6月份以1,777萬元沽出比華利山別墅翠樺道單號屋，實用面積2,047平方呎，四房間隔，呎價約8,681元。

該單位於2011年以2,423.46萬元一手買入單位，持貨14年至今轉手，帳面勁蝕646.46萬元，單位期内大幅貶值近27%。

資料顯示，比華利山別墅近年有「蝕讓之城」的稱號，大部分二手成交均為蝕讓個案，許多業主即使持貨多年亦難逃蝕讓。

比華利山別墅。（資料圖片）

2017年曾6.45億買山頂MOUNT NICHOLSON

資料顯示，劉錦成過去曾活躍於香港樓市，而且特別鍾情於一手新盤，高峰期曾持貨逾20伙單位，包括九龍站天璽、北角形品等等。

當中最矚目的成交為2017年時以6.45億元買入山頂MOUNT NICHOLSON的雙號洋房。不過近年樓市疲弱，其亦陸續沽出部分持貨。