前內企老闆劉錦成1777萬沽比華利山別墅　14年輸六球、勁貶3成

市場有投資者蝕讓放售豪宅。大埔比華利山一伙單幢洋房最新以1,777萬元，呎價約8,681元。據悉，業主為過去曾涉足本港豪宅新盤的內地民企上市公司、前北京合康變頻董事長劉錦成於2011年一手買入單位，帳面仍要蝕讓約646萬元，持貨14年大幅貶值近3成。



內地客1777萬買比華利山別墅

市場消息表示，涉及的單位為比華利山別墅翠樺道單號屋，實用面積2,047平方呎、屬四房一套連家庭廳間隔。單位最新以1,777萬元售出，折合呎價約8,681元，屬市價水平。至於，新買家為姓薛，英文名為普通話拼音，料為內地背景人士。

大埔比華利山別墅。（鍾偉德攝）

一手買入14年帳面勁蝕逾646萬

單位原業主為前北京合康變頻董事長劉錦成，其於2011年以2,423.46萬元一手買入單位，持貨14年至今轉手，帳面勁蝕646.46萬元，單位期内大幅貶值近27%。

資料顯示，比華利山別墅近年有「蝕讓之城」的稱號，大部分二手成交均為蝕讓個案，許多業主即使持貨多年亦難逃蝕讓。

比華利山別墅。（資料圖片）

2017年曾6.45億買山頂MOUNT NICHOLSON

資料顯示，劉錦成過去曾活躍於香港樓市，而且特別鍾情於一手新盤，高峰期曾持貨逾20伙單位，包括九龍站天璽、北角形品等等。

當中最矚目的成交為2017年時以6.45億元買入山頂MOUNT NICHOLSON的雙號洋房。不過近年樓市疲弱，其亦陸續沽出部分持貨。