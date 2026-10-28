油塘擎海I錄三宗撻細訂　涉一房至三房　料合共殺訂117.6萬

越秀地產（0123）旗下油塘東源街及崇耀街新盤「擎海」（THEATLAS）第一期擎海I， 新近錄3宗撻細訂個案，料各遭發展商殺5%，合共117.6萬元。



據成交紀錄冊顯示，最新3伙撻訂單位為第5座11及16樓M、K、G室，屬一房至三房間隔，實用面積298至721平方呎，眾買家於2026年10月11及17日各以473萬、718.1萬，以及1,160.81萬元買入。

惟上述3伙單位最新顯示為「簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展」，反映買家已棄購，估計單位遭發展商沒收樓價5%訂金，合共涉及金額約117.6萬元。

越秀油塘新盤「擎海」。

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