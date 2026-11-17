在佛山經營地產的中資企業順聯集團，最新再次委託代理放售柴灣興民商場及一籃子車位，最新意向價3.8億元。值得留意，順聯集團早於2016年斥資約2.08億元向領展（0823）購入上述柴灣興民商場，其後在2025年11月委託代理放售，當時市場估值5億元。以最新意向價3.8億元計，較去年市值低約24%。



第一太平戴維斯及萊坊承業主委託聯合首席代理出售上述位於大潭道188號的柴灣興民商場及一籃子車位，將以現狀連現有租約出售。物業現有總批則面積約47,225方呎，另設182個私家車位、14個貨車位及30個電單車位。

2018年大規模改建及翻新 出租率100%

物業曾於2018年進行大規模改建及翻新，現時商舖部分出租率100%，主要租戶為知名國際學校，梗約至2029年，生約至2039年，其餘租戶包括本地超級市場及便利店等，兼具教育及社區服務功能。

第一太平戴維斯香港投資部資深董事胡子申表示，今次出售物業連同知名國際學校鐵約出售，連同生約租期餘下13年，屬市場上罕有長租約高回報投資機會。物業現時每月總收入約230萬元，以意向價計算，現有回報率約7.3厘。

萊坊投資部執行董事林嘯東稱，物業集教育、民生零售及停車場配套於一身，其中零售部分佔約86%面積，由國際學校承租。

順聯集團2016年2.08億買入

商業業主為順聯集團，於佛山市經營房地產多年，近年開始投資香港地產市場。如在2016年順聯集團斥約2.08億元向領展（0823）購入柴灣興民商場，其後翻新改裝，並且引入知名國際學校為主要租戶。

仍持有田灣商場、新田圍商場

此外，順聯集團也持有港島田灣商場及大圍新田圍商場，兩商場分別於2015年及2016年向領展買入，涉及收購金額約4.86億元及約4.61億元。

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