地產商順聯放售九龍城薈學坊全幢商廈 意向3.2億 較買入價高12%
撰文：李煥好
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商廈市場再有大額放售個案。順聯集團持有的九龍城商廈Smart A薈學坊，最新委託第一太平戴維斯及高力代理出售，物業地盤面積約4,595平方呎，現有總批則面積約36,231平方呎，意向價約3.2億元，呎價約8,832元，料回報率5厘以上。而順聯早於2009年斥2.85億元購入，即最新叫價較17年前的購入價高約3,500萬元或12%。
地盤面積約4595呎 意向價約3.2億
該物業為九龍城太子道西348至352號Smart A薈學坊，屬一幢八層高的一站式教育主題商廈，另設一層地庫。地庫及地下樓層設有商舖，而一樓至七樓則為辦公室。物業地盤面積約4,595平方呎，現有總批則面積約36,231平方呎，標準樓層批則面積約4,300平方呎，樓層間高度約3米至3.94米。據悉，物業意向價約為3.2億元，呎價約8,832元，預計投資回報率5厘以上。
擁有高比例長情租客
第一太平戴維斯投資部資深董事胡子申表示，物業擁有極高比例的長情租客，大廈多數租戶已穩定承租3至6年以上，租務穩定性遠超一般零售物業 ，多年來平均租金鮮有下跌，在目前市況下具備極強的防守力。高力香港資本市場及投資服務部高級董事鄭元禮表示，政府近年銳意把香港打造成亞洲教育樞紐。此資產擁有超過10年一站式教育經營經驗，口碑極佳。
原由順聯集團持有 叫價較購入價高12%
資料顯示，該物業為地產商順聯集團持有，早於2009年斥2.85億元購入物業，最新叫價較17年前的購入價高約3,500萬元或12%。
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