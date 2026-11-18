領展房產基金（0823）相隔8年後再度放售旗下民生區物業，涉及一籃子用作收租的停車場及商場物業。仲量聯行及高力香港承業主委託為聯合獨家代理出售一籃子收租物業組合，該組合由五個分別位於黃大仙、葵涌及紅磡的停車場，以及一項位處長沙灣的零售物業組成。據悉，該批停車場位於黃大仙下邨、葵涌葵康苑及紅磡邨等。



該一籃子收租物業組合總樓面面積約30,780 平方呎，而五個停車場合共提供約373 個車位，位處成熟民生社區，泊車需求長期穩健。商場及停車場整個組合於2026 年3 月的估價約5.1 億元。



涵蓋停車場及街舖零售物業

該組合涵蓋停車場及街舖零售兩大資產類別。仲量聯行香港資本市場部主管陳國章表示，停車場資產一向被視為抗跌性強的防守型投資。隨著電動車普及及泊車需求持續上升，車位已逐漸成為民生剛需產品，為投資者提供穩定現金流及長線資本增值潛力。

長沙灣街舖出租率100% 可分拆出售

至於是次放售的舖位為長沙灣寶熙苑地下一籃子街舖，仲量聯行香港資本市場部執行董事鄧潔瑩表示，該零售物業為區內罕有的四面單邊商場，門面總寬逾數百呎，具廣告效應，租客多為連鎖店，出租率高達100%；全街舖亦可分拆出售，並鄰近李鄭屋邨及大量住宅重建項目，無論對追求長線收租或看重增值潛力的投資者均極具吸引力。

領展相隔7年後再度放售旗下民生區物業，涉及一籃子用作收租的停車場及商場物業。圖為長沙灣居屋寶熙苑。（代理相片）

高力香港資本市場及投資服務主管翟聰表示，隨著本港投資市場成交逐步回暖，投資者正積極尋求現金流穩定、管理相對簡單且具增值潛力的收租資產。是次推出的物業組合兼具多元化配置及高度靈活性，買家可選擇整體收購以享規模效益，亦可按個別資產的地理位置、用途及收益特點作分項投資，迎合不同投資策略及回報需求。

領展早年多次沽售民生區商場及停車場 套現數百億元計

翻查資料，領展十多年前不時出售旗下民生區商場物業，每次規模均達數十億至逾百億元。如在2014年至2016年期間，領展四次出售民生商場及停車場物業，每次涉及5至9項物業，成交價金額介乎17.16億至36.5億元。

其後領展兩度大規模沽貨，先在2017年11月以230億元沽出17個商場及停車場，而在2018年12月則以120億再沽出12個商場及一籃子車位，買家均為基滙資本（Gaw Capital）等財團。

領展十多年前不時出售旗下民生區商場物業，每次規模均達數十億至逾百億元。（資料圖片）

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