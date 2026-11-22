二手交投持續，有買家因念念不忘舊居景觀，結果為買心頭好，不惜委託代理遠赴800公里至福建福州送訂，最終以831萬元買入荃灣廣場一伙高層三房單位。上手業主持貨約35年，帳面獲利約逾700萬元離場。



代理遠赴800公里赴福州 人肉送訂促成交

中原地產市務經理涂健表示，是次成交為荃灣廣場1座高層C室成交，實用面積552平方呎，屬三房間隔，座向東北，望開揚市景。原業主長居福建福州，在今年6月以910萬元叫價放盤，單位一直有租客居住，需要預約睇樓故遲遲未能沽出單位。

最終單位在本月減價至850萬元，近日獲買家還價800萬元，由於原業主長期不在香港，因此買家委託代理乘坐約5小時高鐵，跨越約800公里前往福州送訂及簽署買賣合約。單位最終以831萬元沽出，呎價15,054元。

買家念念不忘由單位外望出去的城市景。（代理提供）

荃灣廣場。（資料圖片）

新買家念念不忘舊居景觀

至於新買家為同區分支家庭，約十年前曾居於荃灣廣場同類單位，因此對該景觀情有獨鍾，早前亦在不同荃灣西屋苑睇樓，但仍屬意荃灣廣場，適逢上址減價，成功把握機會入市。

據知，原業主於1991年8月以124.92萬元一手買入，持貨至今約35年，是次轉手帳面獲利約706萬元，單位期內升值約5.6倍。

荃灣廣場。（資料圖片）

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