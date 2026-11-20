【西半山/豪宅/二手成交/蝕讓】俗語云「買磚頭保值」，但現實答案也許未必。西半山豪宅「璈珀」一伙四房戶連車位以8,500萬元易手。具內地背景的原業主長揸10年，最終慘蝕3,700萬元離場，期內樓價暴跌逾三成。誇張的是，這筆巨額蝕款，竟足以在同屋苑直接買起另一伙三房大宅！



涉及西半山干德道55號璈珀高層B室，實用面積約2,452平方呎，屬四房一廳間隔。據悉，該單位連同一個車位最新以8,500萬元沽出，呎價約34,666元。

內地客8500萬沽西半山豪宅 10年跌價逾三成

資料顯示，原業主及買家的登記姓名均採普通話拼音，料具內地背景。而原業主早於2016年10月斥約1.22億元購入，當年呎價逼近5萬元。惟該業主持貨10年後轉手，帳面慘蝕3,700萬元，樓價期內暴跌逾30%。

是次成交單位為西半山干德道55號璈珀高層B室，實用面積約2,452平方呎。（資料圖片）

樓價蒸發3700萬 相當於「無咗層樓」

有趣且殘酷的是，翻查屋苑過往成交，璈珀一伙低層三房單位曾以約3,800萬元成交。換言之，原業主今次賣樓所蝕讓的3,700萬元，幾乎等同直接「蝕走」了同屋苑的一伙三房大宅！

同屋苑五房戶上月蝕26%離場

事實上，該盤的二手成交近年向來疏落。由前年底至今只錄得約4宗二手成交個案。屋苑對上一宗成交，同樣是一宗「血蝕」個案。涉及一伙高層B室，實用面積為4,616平方呎，屬五房間隔，於上月以2.13億元沽出，呎價為46,036元，該名業主最終損手26%離場。

西半山干德道55號璈珀。（資料圖片）

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