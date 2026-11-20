二手市場蝕讓個案不斷，連數年前熱賣的新盤亦無可避免。屯門NOVO LAND一伙高層兩房最新以580萬元沽出，雖較7個月前同類單位賣貴5%，不過上手4年仍要輸約一成離場。



中原地產分行資深分區營業經理陳智生表示，是次成交為屯門NOVO LAND 1A期1座高層L室，實用面積424平方呎，屬兩房間隔。原業主在今年5月以670萬元叫價放盤，單位當時仍有租客居住，上月約滿交吉，近日獲新買家洽購，經議價90萬元後，終以580萬元沽出，呎價13,679元。

至於新買家為用家，鍾情上述樓齡新且有大型住客會所，加上單位內櫳裝修新淨可即買即住，遂拍板入市。

↓↓屯門NOVO LAND 1A期1座高層L室↓↓

屯門NOVO LAND。（資料圖片）

較7個月前同類單位賣貴5%

參考同類成交單位屬同座高層L室，實用面積相同，在2026年4月以552萬元沽出，反映今次成交單位較7個月前同類單位貴5%。

據知，原業主於2022年以642.2萬元一手購入，持貨至今約4年，是次轉手帳面蝕讓62.2萬元，單位期內貶值約9.7%。惟如計及租金收入，料可抵銷部分蝕幅。

屯門NOVO LAND。（余俊亮攝）

屯門NOVO LAND。（余俊亮攝）

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