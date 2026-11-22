上車客582萬買港灣豪庭兩房 貪有商場夠方便 仲成功講價27萬！
撰文：李煥好
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【大角咀/二手樓/港灣豪庭/住宅成交】自住客置業最注重的除了價錢，自然就是配套。一名區內客心儀大角咀港灣豪庭位置方便，且自設商場，終議價27萬至582萬元承接單位，呎價約16,724元。而原業主持貨15年，單位期內升值約72%。
利嘉閣地產聯席董事徐錦榮表示，上述成交單位為大角咀港灣豪庭10座中層H室，實用面積約348平方呎，屬兩房間隔，外望開揚山景。
上車客心儀屋苑自設商場 斥582萬承接單位
據悉，新買家為區內用家，睇樓後心儀屋苑位置，且自設商場，而決定洽購。業主原以609萬元放售，買家議價後，終減價27萬至582萬元成交，呎價約16,724元。
業主持貨15年 單位升值約72%
資料顯示，原業主於2011年以約338萬元買入單位，持貨15年至今轉售，帳面獲利約244萬元，期內物業升值約72%。
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