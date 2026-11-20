發展局提出修訂《建築物條例》，在危及公眾安全或嚴重違法的「嚴重僭建物」方面，提高不遵辦清拆令罰則至30萬元及監禁2年。另外又就針對「嚴重僭建物」引入新罪行及可公訴程序新罪行，當中包括不論僭建物是否由新業主搭建，均須負上法律責任，最高罰款30萬元及監禁2年。如律師或地產代理未有告知物業有僭建物，亦同樣違法。



提高不遵辦清拆令罰則至30萬及監禁2年

提高不遵辦清拆令的罰則和新增再次定罪罰則，由最高罰款20萬元及監禁1年，提高至30萬元及監禁2年，如同一業主在同一地點因同一個僭建物再被罰，最高罰款可為60萬元及監禁2年。

同時降低搭建僭建物的檢控門檻和提高罰則，當中包括刪除「明知」字眼，即只要未獲屋宇署批准便展開須呈交圖則的工程，控方無須證明業主或建築專業人士「明知」屬僭建，只要有足夠證據顯示其涉及工程即可檢控。

提高「搭建僭建物」罰則至最高200萬

修訂又大幅提高「搭建僭建物」罰則，最高罰款由40萬元加至200萬元，最高監禁維持2年。另針對導致樓面面積大增或安全風險較高的非常嚴重僭建物，建議法庭量刑時參考僭建物大小、物業位置或應課差餉租值。

9月10日，暴雨導致紅山半島出現山泥傾瀉，意外揭發有豪宅疑僭建或霸佔官地。（資料圖片／黃偉民攝）

買入僭建物物業同屬違法

同時針對「嚴重僭建物」引入新罪行及可公訴程序新罪行，如業主在修訂《條例》生效後的若干指明時間後購入的物業存在「嚴重僭建物」，不論是否由新業主搭建，均須負上法律責任，最高罰款30萬元及監禁2年。如非常嚴重個案可轉介區域法院或更高級別法院審理，最高罰款將高於簡易程序的30萬元或現行《條例》最高罰款的100萬元。

如律師或地產代理未有告知有僭建物即屬違法

同時建議修訂現行條文，如明知而協助業主觸犯上述新罪行的人士，例如涉及該物業買賣的律師或地產代理則等同干犯該罪行，要負上同樣的法律責任，並可處該罪行的相同罰則。如果臨時買賣合約中已寫明物業有「嚴重僭建物」，而有證據顯示買家的地產代理明知而未有盡職告知買家，又或因清拆令未遵辦而物業被「釘契」，而有證據顯示該律師在查冊時明知物業有「嚴重僭建物」，例如僭建地庫，仍未有盡職告知買家則可能須負上述的法律責任。

9月10日，暴雨導致紅山半島出現山泥傾瀉，意外揭發有豪宅疑僭建或霸佔官地。（梁鵬威攝）

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