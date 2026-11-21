二手市場轉旺，惟高峰期入市買家仍要蝕讓離場。元朗YOHO Midtown一伙兩房新近以728萬元沽出，較2021年買入價833萬元，大幅貶值約12.6%。至於，新買家因鍾情屋苑屬港鐵站上蓋，生活及交通配套一應俱全，決定入市。



利嘉閣地產高級聯席董事吳倬霆表示，是次成交為元朗Yoho Town2期YOHO Midtown 5 座中層H室，實用面積約449平方呎，屬兩房間隔，外望開揚市景。原業主最初以768萬元叫價放盤，經議價後以728萬元沽出，呎價約 16,214 元，屬低市價水平。

新買家睇中屋苑屬港鐵站上蓋

至於新買家睇樓後，鍾情單位兩房開則實用，加上屋苑屬港鐵站上蓋，且有大型商場及交通配套一應俱全，加上單位採光充足兼享開揚市景，睇樓後感到十分滿意，遂決定入市。

5年轉手帳蝕105萬

據悉，原業主於 2021 年以約833萬元購入上述單位，持貨至今5年轉手，是次轉手帳面蝕讓105萬元，單位期內貶值約12.6%。

元朗Yoho Midtown。（資料圖片）

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