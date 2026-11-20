中原城市領先指數CCL最新報157.56點，按周跌0.66%，指數創2026年5月底後近6個月低位，是10月29日美國聯儲局及本港大型銀行宣佈維持利率不變當周的市況。自9月中美國3年以來首次加息開始，以及多個一手新盤低價推售，二手持續受壓，CCL連跌6周共2.26%，平了上一次2024年6月到7月間連跌6周的紀錄。



料年底前指數進一步下試155點

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，本周八大指數齊跌，為2025年2月中後近2年以來首見，正式確認樓價調整，但並非轉勢大跌。CCL已較今年8月中的162.16點高位回落2.84%，受到港股下挫，12月加息預期升溫等不利因素影響，料年底前指數進一步下試155點，即重返今年4月底時的水平，現僅相差2.56點或1.62%。

中原城市領先指數CCL最新報157.56點，按周跌0.66%，指數創2026年5月底後近6個月低位。（資料圖片）

較歷史高位跌17.65%

自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升16.57%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升16.81%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升15.97%，較2021年8月191.34點歷史高位跌17.65%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報158.44點，按周跌0.74%。CCL（中小型單位）報157.23點，按周跌0.71%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊跌6周，分別累跌2.74%及2.41%，指數同樣為2026年5月初後逾6個月低位。CCL（大型單位）報159.23點，按周跌0.43%，指數為2026年7月底後近4個月低位。

四區樓價齊跌，新界東私樓跌最多。（代理提供）

四區樓價齊跌 新界東私樓跌最多

四區樓價全跌。新界東CCL_Mass報173.05點，按周跌2.58%，跌幅是今年1月中後10個月以來最大，結束3周連升，指數為2026年10月中後1個月低位。新界西CCL_Mass報144.07點，按周跌0.44%，連跌2周共2.11%，指數為2026年9月底後近2個月低位。

九龍CCL_Mass報156.08點，按周跌0.44%，連跌2周共0.84%，指數為2026年5月初後逾6個月低位。港島CCL_Mass報156.47點，按周微跌0.07%，連跌6周共5.11%，指數為2026年4月中後近7個月低位。

今年樓價升幅收窄至不足一成。（香港01攝）

今年樓價升幅收窄至不足一成

樓價調整，2026年CCL升幅暫時收窄至9.33%，CCL Mass升9.13%，CCL（中小型單位）升9.10%，CCL（大型單位）升10.50%，港島升11.64%，九龍升7.84%，新界東升9.10%，新界西升8.54%。

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