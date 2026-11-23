新地（0016）旗下西九龍高鐵站上蓋的全新商廈環球匯（IGC）商場Stage IGC招租情況不俗，發展商今日（23日）表示首階段連接高鐵站的地下樓層，面積約8萬平方呎的「Flavour On Stage 饗舞台」將12月中旬率先試業，以「香港特色美食」為主軸，目前出租率達98%，涵蓋40個餐飲、手信及生活配套品牌。



首階段以餐飲及生活配套為主 出租率達98%

新地 (銷售及租賃) 代理有限公司租務部副總經理鄺淮萱表示，Stage IGC 總面積逾60萬 平方呎，項目以餐飲及生活配套打響頭炮，首階段約8萬平方呎地下樓層出租率已達 98%， 同時透過「Flavour On Stage 饗舞台」打造全新概念美食街區，照顧區內上班族、居民及旅客的餐飲需求。 至於項目其餘樓層將於2027年內陸續開放。

新地 (銷售及租賃) 代理有限公司租務部副總經理鄺淮萱。（發展商提供）

開業首兩日派發逾千套300元通行證

為配合首階段試業，新地亦會在開業首兩日派發共逾千套、每套價值近300元的美食文創通行證，The Point 會員於開業期間於可獲12倍積分消費賞等。

首階段「Flavour On Stage 饗舞台」將12月中旬率先試業。（發展商提供）

引入日本人氣過江龍甜品店

至於「Flavour On Stage 饗舞台」以首店經濟為策略核心，引入多個首次進駐香港、九龍或新地商場的品牌，當中最為矚目的包括有日本人氣過江龍甜品店，以及8間九龍區首店，如融合咖啡與花藝的「太平」將開設其首間「朝啡夕酒」概念店、新加坡斑蘭蛋糕「老成昌」，以及日式 IP 精品店「煩憂收納所」等。

首階段「Flavour On Stage 饗舞台」將12月中旬率先試業。（發展商提供）

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