科技巨頭「華為」傳洽租西九IGC兩層！涉約7萬呎樓面　呎租約40蚊

【新地/西九龍高鐵站/環球匯（IGC）/華為】西九龍高鐵站全新甲廈環球匯（IGC）再錄巨企進駐消息！繼早前獲保險巨頭大手承租後，市場最新傳出，內地通訊與電子巨頭「華為」正洽租該廈兩層合共約7萬平方呎的樓面。據悉，由於洽租樓層屬項目的極低層，呎租料約40元水平。



上述物業涉及ONE IGC 6及7樓全層，面積合共約7萬平方呎。市傳，上述兩層樓面獲內地通訊與電子品牌「華為」恰租，呎租料約40元。由於兩層屬項目極低層，故租金相對較低。

西九IGC。（資料圖片）

紮根港威大廈多年 料將部分業務遷往新辦公室

翻查資料，華為對本港甲廈的需求向來龐大。該集團多年來一直租用尖沙咀港威大廈作為香港總部，合共涉及逾10萬平方呎樓面。市場消息指，華為是次洽租同地段7萬平方呎樓面，料將部分業務遷往新辦公室，以提升級數。

AXA安盛早前承租兩層半樓面 共涉9.75萬平方呎

事實上，作為西九龍新落成的甲級商廈，IGC不乏大手租客青睞。除了今次傳出獲華為洽租外，該廈早前已錄得多宗金融業承租個案，當中包括跨國保險巨頭AXA安盛大手承租兩層半樓層，涉及樓面面積高達約97,500平方呎。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。