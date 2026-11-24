【中半山/豪宅/快樂蜂/JOLLIBEE/陳覺中】俗語有云「行行出狀元」，賣炸雞都可以賣到進駐香港半山豪宅！被譽為「菲律賓國民美食」的跨國連鎖快餐店快樂蜂（JOLLIBEE）創辦人、菲律賓華裔企業家陳覺中，近期斥逾1.6億元，購入位於中半山的豪宅嘉慧園，呎價逾47,775元。若以集團招牌「樂脆雞」每件22元計算，他足足要賣出約727萬件炸雞，方能買下這伙半山大宅。



有趣的是，嘉慧園名人業主雲集。譬如已故前特首董建華長期居住於此，並於2021年斥資1.6億元購入自住單位。而影帝張家輝及藝人顧紀筠亦曾先後購入該處單位，惟二人近年已相繼沽貨離場。



逾1.6億購嘉慧園大宅 買家為快樂蜂老闆

上述成交單位為嘉慧園F座高層F室，實用面積3,349平方呎，屬四房雙套間隔。資料顯示，該單位連同車位於上月初以逾1.6億元易手，呎價逾47,775元。資料顯示，買家以海外註冊公司「LOVE PEACE HARMONY LIMITED」名義作登記。

而據買賣文件顯示，有關交易由「TONY TAN CAKTIONG」負責簽署，與快樂蜂創始人陳覺中的英文名字完全相同，而簽名式樣亦與陳覺中在其他公司文件中的簽名相同。

成交單位為嘉慧園F座高層F室，實用面積3,349平方呎，屬四房雙套間隔。（資料圖片）

雪糕店起家變餐飲巨頭 在港設26間分店

陳覺中的發跡史可謂東南亞商界的傳奇。他生成長於移居菲律賓的華人家庭，早於1975年與家人開設雪糕店起家，其後迎合市場需求轉型推出熱食。至1978年正式創立「快樂蜂」（Jollibee），主打迎合亞洲口味的炸雞、漢堡及意粉等，如今已發展成為東南亞規模最大的餐飲企業之一。

快樂蜂與香港亦淵源深厚，早於1996年便首度進軍香港，在中環開設首間分店，目前於全港多區已設有約26間分店，受本地食客及外傭歡迎。

快樂蜂（Jollibee）於全港多區已設有約26間分店，受本地食客及外傭歡迎。（資料圖片）

賣727萬件「樂脆雞」夠買豪宅

若以香港快樂蜂一件招牌「樂脆雞」售價22元計算，其創始人陳覺中須賣出約727萬件炸雞，方能賺夠「銀彈」買入這伙逾1.6億元的半山豪宅。

原業主揸20年賺走1.23億

至於，單位原業主於2006年以3,720萬元連車位購入，持貨約20年，帳面獲利約1.23億元或約3倍。

嘉慧園名人雲集 董建華為住戶之一

位於中半山馬己仙峽道的「嘉慧園」（Grenville House）於1971年落成，屬區內老牌豪宅，因私隱度高且單位寬敞，歷來吸引大批政商及演藝界名人居住。

譬如已故前行政長官董建華長期居於屋苑，並於2021年斥資1.6億元購入自住單位。另外，影帝張家輝及藝人顧紀筠亦曾先後購入該處單位，惟二人近年已相繼沽貨離場。

中半山嘉慧園。（余睿菁攝）

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