唐英年堂弟去貨　1.23億連車位沽中半山嘉慧園　8年實蝕兩千萬！

近期樓市氣氛回暖，有名人趁機沽貨套現。前政務司司長唐英年堂弟唐裕年，新近將名下的中半山嘉慧園豪宅，以約1.23億元連車位沽出，呎價36,655元，較8年前買入帳蝕約1,300萬元，單位期內貶值近一成。



資料顯示，上述成交單位為嘉慧園中層J室，實用面積3,366平方呎，屬四房雙套間隔，連一個車位。據悉，原業主為唐裕年（MARTIN），早年開價1.7億元放盤，至上月減價約4,700萬元或約27.7%，以約1.23億元沽出單位，呎價36,655元。

成交單位為嘉慧園中層J室，實用面積3,366平方呎，屬四房雙套間隔，連一個車位。（資料圖片）

持貨8年 帳蝕約1,300萬

值得留意，唐裕年早於2017年斥1.36億元連車位買入該單位，當時呎價約40,404元。唐持貨8年至今沽出，帳蝕約1,300萬元，樓價貶值近一成。但若計及稅款及佣金等使費，料蝕款擴大至約2,100萬元或約15%。

原業主為唐裕年（MARTIN），其堂哥為前政務司司長唐英年。（資料圖片）

唐裕年去年6220萬買渣甸山豪宅

唐裕年早前亦積極吸納物業。其於去年年中斥6,220萬元買入渣甸山嘉雲臺1座高層A室連同兩個車位，實用面積1,806平方呎，採三房套連書房及工人套房間隔，呎價34,441元。