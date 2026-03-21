與前特首做「鄰居」　中半山嘉慧園逾三千呎豪宅　用家1.2億接貨

超級豪宅市場錄得二手成交。中半山馬己仙峽道嘉慧園一伙逾三千呎單位，新近連車位以約1.168億元成交，呎價約35,022元。原業主持貨約12年，帳賺約2,680萬元離場，物業期內升值約三成。



美聯物業首席區域營業董事楊宜貞表示，上述成交單位為嘉慧園中低層C室，實用面積約3,335平方呎，連同一個車位一併易手。買家為豪宅用家，鍾情中半山傳統豪宅地段，決定斥資入市，最終以1.168億元成交，呎價約35,022元。

上述成交單位為嘉慧園中低層C室，實用面積約3,335平方呎。（資料圖片）

早於約12年前購入 樓價升值約三成

資料顯示，原業主於2014年以約9,000萬元購入上述物業，持貨約12年，現轉手帳面獲利約2,680萬元，物業期內升值約三成。

屋苑不乏名人業主 包括前特首董建華

值得留意，嘉慧園屬區內知名豪宅之一，同時亦不少名人業主進駐，當中包括前特首、現任全國政協副主席董建華、藝人張家輝、霍英東家族等。