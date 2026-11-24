【中西區/豪宅/雅盈峰/租樓】盈大地產（0432）及資本策略地產（0497）發展的中環半山項目「雅盈峰」陸續收樓，市場錄得首宗租賃成交。涉及中層一伙逾千呎單位，連車位以12萬元租予外籍專業人士，呎租約117元。而業主於今年初先後買入單位及車位，現租出可享約2.9厘回報。



利嘉閣地產營業董事鍾肇基表示，上述成交單位為中環雅盈峰中層A室連車位，實用面積約1,029平方呎，採三房一套連工人套房間隔，外望中環開揚景致。

心儀單位景觀 外籍專業人士斥12萬承租

據悉，新租客為外籍專業人士，鍾情中半山全新物業，並且心儀單位景觀開揚，可外望禮賓府及香港公園景色。另外，單位有車位配套，而地理位置上亦可徒步至中環核心區。於是該外籍人士決意以12萬元連車位承租，呎租約117元。

屋苑首錄租務成交 呎租117元、回報2.9厘

代理指出，此是屋苑首個租賃成交個案，呎租極具指標性。另外，業主於今年初以約4,393.8萬元購入單位，及後以500萬元增購車位，現租金回報約2.9厘。

項目可外望禮賓府及香港公園景色。（資料圖片）

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