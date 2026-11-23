住宅租賃市場持續暢旺，有新盤租賃市場表現跑贏老牌藍籌屋苑。最新西沙SIERRA SEA有三房以3.28萬租出，業主租金回報約4厘，成功跑贏嘉湖山莊連天台特色戶。



SIERRA SEA三房3.28萬租出 租金回報約4厘

中原地產分行經理霍栢雄表示，是次租賃成交為西沙SIERRA SEA 2A期5座中層C室，單位實用面積647平方呎，屬三房連套房及儲物房間隔，單位經議價後以3.28萬元租出，呎租50.7元。新租客為區內客，見屋苑環境舒適，單位價錢合理，即決定租入單位自住。

據悉，業主於2026年2月以978萬元一手買入單位，以是次租金計，料租金回報約4厘。

西沙SIERRA SEA 2A期。（黃祐樺攝）

跑贏嘉湖山莊連天台特色戶租賃成交

如參考老牌藍籌屋苑嘉湖山莊最新一伙連天台特色戶的租賃成交，實用面積1462平方呎，屬原則三房套連書房及儲物室，附連天台，在10月下旬以3.5萬元租出，租金回報僅3.3厘。換言之，今次SIERRA SEA三房租金回報率跑贏嘉湖山莊連天台特色戶。

老牌藍籌屋苑嘉湖山莊。（資料圖片）

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