傳媒引述統計報告稱：「港人平均每13人就有1名千萬富翁。」豈不是通街都是千萬富翁？即是有如戲言「跌部冷氣機落街會砸死幾個」那樣？這還只計流動資產（現金、股票、基金等），尚未包括自住物業！港人真是非常有錢！若再計入房地產，港人更加富有！



不過，任何統計只能反映受訪者的數據！想透徹了解數字背後反應的事實，先要了解這些統計數字是如何統計出來的！任何統計都有其局限，採用不同方法，得出的結果亦會有所不同，固然都是好的參考，但看官不宜迷信或者當作絕對精確的數據！尤其是經過傳媒報道之後！

有關統計是滙豐於2025年11月訪問了2018名25至64歲香港居民，其中301人持有至少1千萬港元流動資產。據此推算，受訪者中每13人即有1人符合此標準。

我們再看看另一統計：花旗《香港千萬富翁調查報告2026》推算，全港千萬富翁約41.2萬人，佔21至79歲人口的約8%，即大約每13人便有1人總資產淨值在1千萬或以上，這統計包括物業！這點與滙豐只計流動資產的定義並不同！

以上兩份報告的統計本質不同，滙豐的「每13人便有1名千萬富翁」來自受訪樣本的內部比例，花旗的則是基於全港人口結構的推算結果。若統一按花旗較寬鬆的「總資產淨值」口徑，滙豐調查中符合條件的人數比例理論上會更高，但正如傳媒經常用作標題的「不吃不喝14年才能置業」的統計一樣，傳媒喜歡引用的煽情標題作演繹。

13個人之中有1個千萬富翁，與「不吃不喝14年才能置業」，彷彿處身平行時空。哪一個是真？哪一個是假？

如果有一個是假的，那傳媒標題不可靠的比率是否佔了一半？

如果兩個都是真，那麼有錢人和窮人似乎同時在社會普及，為什麼我們要選擇窮的那個版本去規劃自己的人生?

如果兩個都是真的話，那麼香港窮人的出頭率其實可能是全世界最高！如果你說人們的機會比以前少的，有錢人的比例應該越來越少才對！但現在千萬富翁的比例越來越多，這不是證明了機會越來越多嗎？香港，顯然機會比西方國家好得多！香港的確考驗重重，但危與機是同時存在！只要肯付出努力，我們可以選擇更好的前途！

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（汪敦敬拍攝及提供）

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【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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