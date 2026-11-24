信置（0083）夥招商局置地（0978）的市建局紅磡重建項目瑅海（ONE MARINA）錄首宗撻訂個案，涉及一伙樓價742萬元的兩房單位，買家於5日後棄購，料輸37.1萬元訂金



11月中旬以招標形式沽出

據成交紀錄冊顯示，是次撻訂單位為瑅海第2座5樓C2室，實用面積346平方呎，屬兩房間隔，於2026年11月15日時以招標形式沽出，成交價為742萬元，呎價約21,445元，當時買家採120天現金付款計劃，以及獲發展商提供的首3年保修優惠。

料遭發展商殺訂逾37萬

不過，該買家於5日後棄購，最新顯示為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，反映買家已棄購，料單位終遭發展商殺訂樓價5%，合共涉及37.1萬元。

紅磡重建項目瑅海。(黃祐樺攝)

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