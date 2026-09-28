私樓租金連升10個月！8月報升1.64%210.3點　再創歷史新高

住宅租務市場強勁，據差估署最新資料，2026年8月份私樓租金指數報210.3點，較7月時的206.9點，按月升1.64%，再創歷史新高紀錄，連升10個月。今年租金指數累升4.89%。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）租金指數報214.4點，按月升約1.7%；大型單位（D、E類）報163.5點，按月升約1.55%。



至於細分各類戶型，A類單位（實用面積431平方呎或以下）報226.7點，按月升1.89%；B類單位（431至752平方呎）報210.5點，按月升1.69%；C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報182.5點，按月升約1.73%。

D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）則報169.4點，按月升約1.56%；E類單位（1,722平方呎或以上）則報151.5點，按月升約1.41%。

料今年租金升最多5%

奧雅納資產管理分析師胡朗軒表示，租賃市場仍然有支持，特別是擔心的追價風險準買家，更傾向「轉買為租」以觀察後市步伐。因此特別在「校網效應」帶動下，各區租賃需求穩健，預料2026全年租金將繼續平穩向上再升3%至5%，租金回報率的提升將進一步鞏固整體樓市的底線。

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