「洗米華」愛將盧衍溢（前名盧啟邦）最新斥資1.03億元向九倉（0004）及會德豐購入山頂紅梅閣一幢洋房。



上述成交個案為紅梅閣雙號屋，實用面積約3,195平方呎，成交價1.03億元、成交呎價3.22萬元。新買家為以BILLION GRANT SUCCESS INVESTMENT LIMITED，公司股東為非本地註冊公司EVER SMART CAPITAL LIMITED，董事為盧衍溢（LO, KAI BONG）。

山頂賓吉道8號紅梅閣。（資料圖片）

據了解，盧衍溢為澳門前賭業大亨「洗米華」周焯華的愛將。盧衍溢原為太陽城集團執行董事，至2021年周焯華被捕，周其後把名下凱升控股、太陽城國際持股全數轉讓至盧名下，太陽城隨後改名為LET Group。

至2024年9月，證監會指盧衍溢蓄意漠視適用的《上市規則》及《公司收購及合併守則》的規定，今年6月法庭向證監會，頒發針對盧衍溢資產之全球性強制令，直到盧氏等今年10月底向法庭繳存逾1.46億元，全球性凍結令才被解除，但證監會提出的法律程序審訊，已排期於明年9月20日展開。

2024年4月曾以1.46億沽 其後取消交易

值得留意，該洋房曾於2024年4月份以1.46億元沽出，其後取消交易。以最新成交價計算，較兩年半前回落30%。

周焯華綽號「洗米華」。（資料圖片 / 梁碧玲攝）

山頂賓吉道8號紅梅閣。（資料圖片）

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