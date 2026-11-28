今年一手市場交投暢旺，吸金能力尤其強勁。美聯物業分析師岑頌謙指出，截至11月26日，今年全港一手私宅成交金額已達約2,200億元，較去年全年約2,050億元高出逾7%，同時有關金額亦已超越2018年約2,158億元及2021年約2,127億元，創九年新高。



逾5千萬豪宅成交額508億 大升2成半

岑頌謙續稱，一手私宅成交金額創九年新高，動力之一來自逾5,000萬元超級豪宅。據資料顯示，今年（截至11月26日）逾5,000萬元一手私宅成交個案共涉及約508億元，較去年全年同類成交金額約405億元大升超過2成半。

他續指，更重要的是，今年逾5,000萬元超級新盤豪宅涉及金額已突破500億元，創自2013年《一手住宅物業銷售條例》實施以來的紀錄新高。此反映超級豪宅需求強勁，市場資金流向優質及稀缺的資產，並成為推高全年一手成交金額的其中動力。

香港01製圖。資料來源：美聯物業研究中心綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料及市場消息

西半山一手豪宅吸金149億 佔全港接近3成

若按地區劃分，今年逾5,000萬元一手私宅成交金額以西半山最為突出，今年（截至11月26日）單計該區已錄約149億元，佔同期全港逾5,000萬元物業約508億元接近3成。其中，天御吸金約82.8億元，成為全港逾5,000萬元一手成交金額之冠；同區的波老道21號亦錄得約37.6億元，位列全港第二。可見西半山憑藉傳統豪宅地段的優勢，深受市場追捧。

至於排第二的啟德區，年內逾5,000萬元一手私宅共錄約65.7億元，佔全港同類成交金額約13%。區內超級豪宅成交主要集中於啟德跑道區，成交金額最高的3個項目亦悉數來自該地段，分別為天璽．海（約26.4億元）、澐璟（約18.9億元）及天瀧（約9.7億元）。跑道區憑藉維港景觀、大型基建配套及持續優化的生活圈，為高價物業提供一定承接力。

香港01製圖。資料來源：美聯物業研究中心綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料及市場消息

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。