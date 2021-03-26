Grand NAPA累售410伙　套現逾36.4億｜示範單位直撃

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-03-26 17:19

會德豐地產旗下屯門Grand NAPA，由2016年開售至今，累售410伙，包括377伙分層戶及33幢獨立花園洋房，集團套現逾36.4億元。

其中33幢洋房的平均成交呎價為16,538元，共套現逾11.34億元。其中D1號洋房於上月底以招標形式售出，面積1,763平方呎，連888平方呎花園及465平方呎天台，成交價2,803.2萬元，呎價1.59萬元。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，隨本地新冠肺炎疫情持續受控，及低息環境持續，他預料不少購買力將搶先在通關「北水重臨」前入市，故相信今年市場對大額單位有很大及持續的需求。

設60幢獨立花園洋房 面積由1763呎起

項目共設60幢獨立花園洋房，分3種戶型，分別為Napa Reserve、Napa Prestige及Napa Premier，全為2至3層高的洋房，面積由1,763至2,884平方呎，另連438至1,736平方呎私人花園，以及339至627平方呎天台，每座均設地下私人花園及天台花園，部分洋房更設私人游泳池或按摩池。

發展商今日首度開放C18號現樓示範洋房，樓高兩層，屬三房兩套間隔，面積2,061平方呎，連822平方呎的前後雙花園、585平方呎天台及53平方呎梯屋。

↓C18號洋房示範單位↓

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筲箕灣香島下周一招標1伙特色戶

此外，南豐集團旗下筲箕灣香島現僅餘4伙高層特色單位，發展商於昨天（25日）上載最新銷售安排，於下周一（29日）以招標形式推出1伙特色單位，為第5座30樓C室，面積2,105平方呎，招標1小時。