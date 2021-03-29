內房福晟停牌　傳7.9億沽企業廣場多層樓面　三年勁蝕5.4億

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-29 17:28

內房福晟國際（0627）今早（29日）宣布短暫停牌，並表示「以待刊發有關本公司非常重大出售事項的內幕消息的公告」。市場隨即有消息流出，指福晟持有的九龍灣企業廣場3期多層樓面，以約7.9億元售出。

去年11月傳以「蝕讓價」10億放盤

參考資料，該批樓面包括41、43、45、47及49樓全層，連6個車位及3個廣告招牌位等，面積近8萬平方呎，曾由思捷環球（0330）持有作為總部，於2015年以9.2億元轉售予豐泰地產及資本策略地產（0497），至2017年再轉手，由福晟以約13.3億元承接，當時呎價約1.67萬元。

今日有消息指，上述樓面以約7.9億元售出，若交易屬實，新成交價將較2017年的購入價約13.3億元，帳面勁蝕約5.4億元或40.6%，料為近年蝕讓幅度最大的商廈易手個案。

內房福晟去年陷入債務違約危機，傳以10億放售企業廣場3期樓面。（嘉里建設網站相片）

去年11月，福晟國際的附屬公司福晟集團公布，未能支付公司債券利息及回售本金共約6.3億元人民幣，令市場擔憂內地企業連環陷入債務違約危機。當時已有消息透露，上述企業廣場3期的樓面，以蝕讓價約10.3億元放售。

何文田新盤僅沽25伙 套現兩億

此外，翻查資料，福晟國際在港也有發展住宅項目，為何文田喇沙利道6號晟林，提供79伙，2019年11月開售。據成交紀錄冊資料，該盤暫時僅沽出25伙，成交價由631萬至1,248.7萬元，套現金額約2.4億元。