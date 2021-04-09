第一太平戴維斯：整體甲廈首季租金跌3.5%　連跌七個季度

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-09 17:30

第一太平戴維斯發表最新香港寫字樓租賃市場報告，指出整體甲級寫字樓租金在2021年第一季下跌3.5%，是連續七個季度下跌，但本季較上季跌幅5.1%有所放緩。該行認為，商廈租金跌幅普遍在首季放緩，但企業持續縮減規模，而明後兩年亦有可能出現供應過剩，令租金走勢受壓。

按地區劃分，港島區整體商廈租金在首季下跌4%，當中以灣仔／銅鑼灣最傷，跌幅約4.3%，其次分別是中環及港島東，各跌3.8%及3.5%。至於九龍區方面，區內商廈租金按季下跌2.8%，尖沙咀、九龍東及九龍西的租金，分別按季下跌5.2%、2.2%及1.4%。

中環空置率7.6% 升至15年新高

至於各區空置率繼續惡化。據該行資料，首季本港寫字樓整體空置率自去年年底的8.3%微升至最新的8.9%。其中港島區空置率由6.8%升至7.4%，主要由於灣仔及銅鑼灣的空置率由8.4%升至9.5%；而中環空置率在季內從7.3%微升至7.6%，創15年新高。

九龍區季內空置率由10.3%升至10.8%，主要受尖沙咀空置率升至9.5%所拖累，該區部分主要保險公司及金融機構縮減租賃規模，成為空置率上升主因。九龍東仍屬九龍空置率最高的地區，高達13.8%。

第一太平戴維斯預計，未來兩年將有共820萬平方呎商廈樓面落成，租金將會持續走弱。（蔡偉南攝）

未來兩年共820萬呎新落成樓面

該行預計，2022年及2023年市場將有540萬及280萬平方呎的樓字樓樓面落成，鑑於現時空置樓面已超過530萬平方呎，預料未來空置率很大機會升穿10%，又預計明年租金將會持續走弱。