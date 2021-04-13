屯門新墟「水貨街」地舖4880萬沽　持貨近半世紀升值243倍

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-13 18:21

屯門新墟「水貨街」啟發徑一個地舖，新近約4,880萬元沽出，賣方46年前僅以20萬元購入，現物業大幅升值243倍；此外，港島筲箕灣道有地舖以3,560萬元沽出，較44年前升值近72倍。

市場消息透露，啟發徑15至19號柏苑地下4號舖，舖位面向德政圍，建築面積1,000平方呎，設入則閣樓427平方呎，合共1,427平方呎。原業主早前放售物業，最初叫價6,500萬元，最終減價至4,880萬元易手，減幅約25%或1,620萬元，呎價3.4萬元。

原業主1975年購入價20萬

該舖位現由餐廳承租，月租約12萬元，租約期至2023年4月底，以新成交價計算，租金回報2.95厘。該舖位所在的啟發徑，為區內人流較多的街道，連接屯門新墟街市一帶及屯門時代廣場，過往是水貨店集中地，該位置同時亦鄰近區內大型商場V city及住宅新盤城．點。

據資料顯示，原業主於1975年以20萬元購入上述舖位，是次易手帳面升值約243倍，大賺約4,860萬元。

筲箕灣道地舖3560萬沽 升值72倍

此外，港島區也有舖位大幅升值的個案，為筲箕灣道154號地舖及入則閣樓，面積1,800平方呎，早前原業主叫價4,000萬元，最終減價逾一成至以3,560萬元沽出，低市價15%，呎價1.9萬元。

該舖現由金行以月租8.5萬元租用，租金回報率約2.9厘。資料顯示，原業主於1977年以49萬元買入舖位，持貨44年，帳面升值近72倍，帳面大賺3,511萬元。