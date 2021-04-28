傳新世界逾13億沽銅鑼灣巨舖　中資恒力隆接貨

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-28 15:28

零售舖市未見好轉，不過市場再現中資大手購入核心區巨舖。市場消息透露，由新世界發展（0017）持有的銅鑼灣翡翠明珠廣場巨舖，市傳以逾13億元易手，新買家市傳為兩年前斥資150億元購入太古城中心兩期寫字樓的中資地產商陳長偉旗下恒力隆投資。是次涉額達13億元的舖位「大刁」，料為過去八年來成交額最大的街舖成交個案。

惠康、金行租用 每月收租340萬

據悉，最新易手的巨舖物業為百德新街22至36號翡翠明珠廣場巨舖地下1、2號鋪及地庫，面積約22,600平方呎，目前由一間珠寶金行及超市惠康承租，月租合共高達430萬元。以市傳成交價計算，呎價約5.75萬元，回報約3.9厘。

銅鑼灣百德新街22至36號翡翠明珠廣場巨舖，市傳以逾13億元易手。（網上圖片）

至於內地富豪、恒力投資董事陳長偉所持有的恒力隆投資，2018年6月以150億向太古（1972）買入太古城中心第三及第四期寫字樓，但其後傳出現融資問題，同年11月將其所持49%權益轉讓予由基滙資本。

事隔八年再現內地客巨額買舖

翻查資料，過去多年香港甚少錄得成交價逾10億元的街舖成交個案，對上一宗已追溯至2012年，當時銅鑼灣波斯富街108至120號地下B舖、1及2樓全層，即客家菜酒家泉章居舊舖，面積約2.1萬平方呎，獲內地客劉軍以11.42億元購入。

不過該舖位卻在2017年2月份以6.78億元易手，持貨五年勁蝕4.64億元，為香港單一舖位蝕讓金額最大紀錄，而接貨人士為冠華鏡廠及位元堂。