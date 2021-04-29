職訓局再斥5316萬購長沙灣億京廣場　單月豪花近1.2億入市

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-29 13:34

職業訓練局新近再「添食」斥逾5,300萬元買入長沙灣億京廣場2期單位，連同早前已登記入市的個案，單月豪花近1.2億元購買物業。

據土地註冊處最新資料，長沙灣億京廣場2期22樓B及C室，上月底以5,316.32萬元易手，新買家為VOCATIONAL TRAINING COUNCIL。即為職業訓練局。該兩個單位面積約2,009及1,559平方呎，合共3,568平方呎，成交呎價14,900元。

事實上，職訓局近日頻頻出手掃入億京廣場商廈樓面，如本月以2,829.4萬及3,605萬元購入該商廈同層22樓D及E室，呎價約1.4萬元。綜合上述4個單位，職訓局單月斥資約1.175億元入市。

職訓局「鍾情」億京廣場2期，先後多次入市該廈樓面，累積涉資逾4.755億元。 （facebook圖片）

此外，翻查資料，職訓局過去也多次購買億京廣場2期單位。早在2015年斥1.8億元購入該廈29樓2個單位及30樓6個單位，其中30樓用作再工業化及科技培訓計劃秘書處；至2019年又斥1.78億元購入同一幢大廈12樓A至E室，該層樓面用作數碼未來辦事處。累積計算，職訓局過去多年已斥資逾4.755億元買入該廈單位。