告別bauhaus？西洋菜南街巨舖獲健身中心每月35萬進駐　呎租插62%

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-31 09:00

核心消費區不少地舖空置多時，至近月租金跌至超低價，始陸續獲長租客進駐。其中，旺角西洋菜南街百寶利商業中心一個三層巨舖，由本地時裝集團包浩斯（Bauhaus）以每月約30萬元「短租」約一年半後，終等到長租戶進駐，市傳由健身中心以每月約35萬元承租，呎租僅約52元，較高峰期回落逾六成。是次為該舖位相隔十一年後再有健身中心回歸。

健身中心以呎租35元進駐

上述巨舖為西洋菜南街百寶利商業中心地下10至11號舖、一至三樓，物業由外資基金黑石集團持有，整個舖位面積19,369平方呎。最新消息透露，舖位地下及一樓位置，面積約6,748平方呎，已獲健身中心承租，每月租金約35萬元，即呎租約52元。至於餘下二樓及三樓部分，則暫時未獲洽租。業主也未有提供意向租金。

06年曾由加州健身中心每月175萬租用

翻查資料，上述百寶利商業中心地下10至11號舖、一樓至七樓，合共逾4萬平方呎樓面，在2006年2月初至2010年1月底一直由連鎖健身中心California Fitness（加州健身中心）承租，每月租金高達175萬元。隨後相關樓面分拆出租，地下至一樓於2010年3月由連鎖化妝店莎莎以每月100萬元承租，至2012年9月租金升已至每月約125萬元。

五年前黑石重整租戶組合 引入FOREVER 21

不過，在2016年5月舖位業主黑石集團計劃重整租戶組合，莎莎不獲續租。物業地下至三樓近兩萬平方呎的巨舖，轉由速食時裝品牌FOREVER 21承租，為期7年，首兩年月租約196萬元，隨後按年遞增，在2019年5月租金升至高峰263.87萬元，呎租高達137.3元。

惟近年零售表現未如理想，FOREVER 21於2019年9月、即尚餘近四年租約期的情況下，率先棄租。業主及後以意向租金200萬元放租，惟一直未獲承接。同年11月，巨舖由Bauhaus短租作特賣場，每月租金僅約30萬元，雖說是短租，也維持了一年半之久。

而是次健身中心承租巨舖的三成樓面，每月租金約35萬元，呎租約52元，相比起FOREVER 21高峰期每呎租金137.3元計，大幅插水62%。

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至於Bauhaus並非就此撤出西洋菜南街，而是作同區搬遷。據了解，短期內將搬往西洋菜南街38至40號（近山東街）一個4,080平方呎的舖位，料繼續作特賣場，每月短租租金僅約20萬元。

事實上，經營「Bauhaus」等品牌的包浩斯國際（0483）約兩年前已開始改變本地經營策略，削減部分長租舖位，並積極短租核心區如銅鑼灣、旺角、尖沙咀等的地舖，作為散貨場、又稱OUTLET。

而截至今年3月底止，包浩斯共有49間自營實體店舖，較去年3月底大減53間，港澳店舖減少16間至49間。截至今年3月底止第四財季同店銷售下跌29%，其中，港澳同店銷售下跌27%，非香港及澳門同店銷售則瀉93%。