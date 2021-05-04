中概股萬國數據創始人3.75億購深水灣徑8號分層　呎價8.9萬

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-04 12:34

再有內地豪客大手購入香港豪宅。壽臣山深水灣徑8號一個分層標準戶，上月以逾3.75億元沽出，新買家為中國數據中心營運商萬國數據（9698）創始人黃偉。

首置名置入市 繳稅近1600萬

據土地註冊處資料，南豐集團及豐資源旗下壽臣山深水灣徑8號2座15樓C室，於4月16日易手，成交價逾3.75億元，新買家為黃偉（HUANG WEI）。買家中英文名字與萬國數據的創始人、主席兼首席執行官黃偉相同，料為同一人。翻查資料，萬國數據本身在美國上市，去年11月來香港第二上市。

是次買家繳稅約1,593.94萬元，相等於樓價的4.25%，即以首置名義入市。單位實用面積4,214平方呎，屬分層標準戶，四房四套間隔，呎價約8.9萬元，創項目新高。

黃偉旗下葵涌工廈申建數據中心

除入市豪宅，黃偉在香港物業市場亦有其他動作，如於2019年10月黃偉以8.8億元購入葵涌大圓街美羅工業大廈，至今年1月份向城規會提出申請，將大廈重建為一幢樓高22層的數據中心，可建樓面面積高達234,880平方呎。

黃偉今年3月接受《香港01》訪問時表示，公司會以香港作為主要基地，逐步把其數據中心平台擴展至東南亞市場，以切合大灣區的發展戰略。除上述數據中心，亦會再選兩至三個地點擴展。