恒隆：家樂坊全數租出　地庫變身飲食樓層　強化餐飲商戶組合

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-14 21:12

恒隆地產（0101）公布，旗下旺角家樂坊商場最新獲AEON STYLE進駐，將於今年8月正式開幕，隨上述新租戶落實承租，該商場舖位於逆市下經已全數租出，而商場地庫部分近1.5萬平方呎的樓面，亦已打造全新飲食樓層。

恒隆表示，新進駐的AEON STYLE 佔地近2.5萬平方呎，針對旺角客群，首次以日本高品質時尚產品為主題，大量商品由北海道、九州等日本各地直送。同時更設女生專區，引入多種來自日本的美妝、健康產品及文具精品等。該概念店更設置多個日本街頭小食攤檔。

至於家樂坊地庫將打造成近1.5萬平方呎的全新飲食樓層。今年8 月將有多間人氣食店進駐，包括近期大熱的日本人氣一人燒肉專門店及茶飲品牌。

恒隆：策略性地強化餐飲商戶組合

恒隆地產副董事（香港租務及物業管理總監）劉靜雅表示，旺角是潮流愛好者的基地，作為旺角地標商場之一的家樂坊，繼年初引入美國著名球鞋連鎖店 Foot Locker Power Store 旗艦店後，再下一城引入 AEON STYLE全新日式生活百貨概念店，將為年輕顧客帶來既高質的生活百貨選擇。

她又指出，家樂坊亦策略性地強化餐飲商戶組合，將商場地庫重新規劃成為「潮食點」，連同現有其他餐飲品牌，將家樂坊塑造成為一站式的購物美食據點，進一步加強市場定位。

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