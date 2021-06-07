打針抽豪宅｜信和凱滙千萬抽獎單位內櫳曝光　代理：月租可達兩萬

撰文： 容婌維 最後更新日期： 2021-06-07 21:52

為響應政府接種疫苗的呼籲，信和集團旗下的「黃廷方慈善基金」與華人置業上月宣布，捐出觀塘豪宅凱滙一個價值1,080萬元的一房單位，供已打齊兩針疫苗的合資格本港市民參與大抽獎。

抽獎單位設梗廚及浴缸

供抽獎單位為凱滙二期3座47樓D室，單位面積449平方呎，屬一房標準分層戶。本報取得較抽獎單位高數層、同座向、同面積的現樓單位內櫳相。從相片可見，單位設長形廳堂，連接露台，一房間隔，設有獨立廚廁，外望極開揚市景。有別於近年新盤多採用的開放式廚房及企缸設計，凱滙一房戶設有梗廚、浴室設浴缸。

↓凱滙3座極高層D室一房單位直撃↓

據區內代理指，凱滙3座極高層D室，層數較抽獎單位高數層，座向、面積均一樣，現正以2.1萬元放租，呎租約46.7元，故估計抽獎單位的中獎者，日後亦可以月租近2萬元水平租出單位，回報逾2厘。代理又指，抽獎消息一出，睇樓租客明顯增加。目前凱滙有約150個放租盤，租金入場費由1.8萬元起。

凱滙租金回報介乎2.2厘至2.5厘

觀塘凱滙近日開始收樓，適逢推出「疫苗抽獎」，帶動屋苑租賃成交。屋苑最新錄得的一房租賃成交，為凱滙二期5座中層K室，實用面積約468平方呎，一房間隔，望東南樓景，以20,500元出，呎租約43.8元。原業主於2019年5月以約1,061.7萬元一手購入上述單位，現享租金回報約2.3厘。據代理指，現凱滙租金回報可介乎2.2厘至2.5厘。

早前發展商已公布大抽獎之詳情，抽獎活動將於6月15日上午9時正開始接受登記。發展商將會為得獎幸運兒代繳印花稅、註冊費、律師費及物業首年管理費。參考項目每呎管理費3.98元，以單位面積449平方呎計，即一年的管理費約涉2.14萬元。

大抽獎將於今年9月1日截止報名，9月8日公布得獎名單。主辦單位亦將設抽獎活動大使，於指定物業櫃位協助市民登記，另提供專屬抽獎熱線及電郵地址，供查詢詳情。