名鑄複式戶12.5萬租予理大　汪敦敬：好租客平少少冇所謂

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-28 17:25

豪宅物業屢錄高價成交，惟回報不似預期。「樓市大好友」、祥益地產總裁汪敦敬去年斥1.26億元買入尖沙咀名鑄複式單位，新近獲香港理工大學以每月12.5萬元承租，呎租逾59元，惟租金回報僅約1.18厘。

汪敦敬：理大係好租客

汪敦敬回覆本報查詢時表示，「租金平少少冇所謂，想搵個好租客。」他又指，「理大係好租客，過去都有租同屋苑其他單位，所以今次平少少租畀佢地。」

汪敦敬透露，去年買入上述單位時，本來採用1440天超長成交期付款辦法，但當時為了淡市買舖，最終選用其他付款辧法，獲發展商提供11.5%回贈，故名鑄單位的折實樓價為1.119億元。以此計算，是次租予理大的單位租金回報約1.34厘。

【名鑄複式單位內貌】

汪敦敬：合理投資 物業已升值逾一成

汪敦敬續指，豪宅租金回報一般來說不會太高，其單位實際租金回報與目前息口相若，認為屬合理投資。他又表示，名鑄最後一伙單位以呎價逾7萬元沽出，反映他手持單位已錄得至少一成升幅。

據差估署資料，截至今年4月份，實用面積1,722平方呎或以上的E類單位，平均租金回報為1.8厘。反映汪氏的豪宅物業租金回報較一般低。

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據土地註冊處資料，上述名鑄63樓及65樓F室，於上月21日簽下租約，新租戶為THE HONG KONG POLYTECHNIC UNIVERSITY，月租12.5萬元，租約期由今年6月24日至2024年7月31日，為期超過三年。據知租金已包差餉、管理費。

汪敦敬在2020年5月透過首置名義斥1.2648億元購入上述單位。單位實用面積約2,108平方呎，以購入價計算，呎價約6萬元，是次成交呎租約59.3元。

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