次季甲廈租金續跌2.6%　中環IFC兩期中資租戶佔比升至24%

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-29 14:59

甲級商廈租金跌勢略為好轉。第一太平戴維斯發表最新香港寫字樓租賃市場報告指出，隨著市場氣氛在季內輕微改善，縮減規模及棄租個案減少，甲級寫字樓租金在2021年第二季下跌2.6%，較首季的按季跌幅3.5%為低。與此同時，屬中環超甲廈的國際金融中心一期及二期，其中資佔比持續上升，由四年前的15.7%，升至最新的24%。

按地區劃分，中環、灣仔／銅鑼灣及港島東的租金分別下跌2.8%、3%及2.6%，港島整體租金按季跌2.8%，是自2020年首季以來的最低季度跌幅。九龍租金季內微跌2.4%，對租客來說仍較為相宜。尖沙咀、九龍東及九龍西的租金分別下跌1.8%、4.2%及2.9%。

國金一、二期中資佔比上升

該報告又指出，中資企業自2010年代初開始在香港的寫字樓市場積極擴充，據該行估算，在2017年7月中環甲廈當中有20.5%的樓面由中資企業所租用，這個比例到了本年6月已上升至23.5%。

而在國際金融中心一期及二期這兩幢中環標誌性商廈中，中資企業的租用比例不斷上升，在過去四年由15.7%升至24%。可見雖然香港面對貿易爭端、社會事件、新冠肺炎疫情及去年經濟衰退的種種挑戰，許多公司傾向於暫停擴張或縮減規模，但中資企業對香港市場仍具信心，其新增租賃樓面面積在過去一年上升4%。

國際金融中心一期及二期的中資企業租用比例不斷上升，在過去四年由15.7%升至24%。（資糒圖片）

整體寫字樓空置樓面達570萬呎

至於空置率方面，本港整體寫字樓空置率續升至9.3%，空置樓面達570萬平方呎。空置率上升主要受到港島供應增加所帶動，該區的空置率由7.4%上升至8.0%。中環空置率在季內由7.6%微跌至7.5%，灣仔／銅鑼灣的空置率則升至10.8%，是自2003年3月以來新高。