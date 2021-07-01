豪宅租金次季止跌回升　港島半山升勢最凌厲　唯獨一區租金續跌

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-07-01 10:00

豪宅租務市場回暖，第一太平戴維斯周三（30日）發表最新香港住宅租賃市場報告指，第二季本港豪宅租賃市場在供應有限下，租金止跌回升，結束連續八個季度的跌勢。三大區計，港島、九龍及新界分別微升0.5%、0.3%及0.8%。惟分區計，大埔/沙田區豪宅因供應增加，成唯一跌租地區。

按地區劃分，港島各區租金在第二季輕微上升，當中，半山區升0.7%，為港島區升幅最多地區，其次是薄扶林及山頂，兩區同樣錄得0.5%升幅。

九龍及新界區方面，近乎所有分區住宅市場的租金亦有上升，當中，以愉景灣的租金升幅最大，升幅達2.4%，其次是西貢及何文田/九龍塘，分別上升1.2%及0.4%。

九肚山供應增加 豪宅租金受壓

唯一例外的地區是大埔/沙田，由於該區盤源供應上升，加上九肚山新住宅項目落成，吸去租客客源，令大埔/沙田的豪宅租金受壓。該行預計，沙中線的過海段預計明年第二或第三季開通，屆時大埔/沙田區的通達程度進一步改善，租金可望受惠。

至於聯排別墅租金按季錄上升，由本年首季的0.2%增至本季的0.9%。雖然聯排別墅租金連錄兩個季度上升，但仍較2019年第一季的高峰水平低12.8%。目前，山頂別墅的一般租金預算為每月12萬至40萬元，部分超級豪華別墅的租金叫價更高達60萬元或以上。

超級豪宅租金連續兩季創新高

值得留意，加列山道73號在本年第二季刷新住宅最高月租紀錄，該物業實用面積7,022平方呎，配有7,000平方呎戶外花園及內置升降機，以每月160萬元租出，實用呎租為228元。

在此之前，全港最高紀錄為種植道11號1號屋，今年3月以每月135萬元租出，物業實用面積為10,804平方呎，呎租125元。豪宅租金接連兩季刷新紀錄，反映市場對超級豪宅單位的需求相當強勁。