已故神秘富豪「的士招」碧瑤灣遺產貨5250萬沽　升值5.5倍

地產樓市
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由已故神秘富豪「的士招」招友全的妻子、二房招鍾群英持有的薄扶林碧瑤灣高層單位，新近以5,250萬元沽出，較十八年前購入價帳面升值約5.5倍。

據土地註冊處資料，上述單位為碧瑤灣48座高層單位，在5月31日連同一個車位以5,250萬元易手。原業主為已故神秘富豪「的士招」招友全，他在2003年以800萬元購入上址，不過招友全2004年離世，上述物業在2014年成為遺產物業，並由其二房招鍾群英（CHIU CHUNG KWAN YING）承繼。

是次易手的碧瑤灣高層單位，實用面積2,488平方呎，是次成交呎價約21,101元，持貨十八年帳面賺4,450萬元，升值約5.5倍。

翻查資料，「的士招」招友全早年以炒賣的士牌照起家、高峰期擁有700個的士牌。招友全在2004年去世後，留下數十億元財產予家族成員。不過其家眷甚多，合共有六房姨太，並有19名子女。

招友全高峰期擁700個的士牌

而招友全的妻子招鍾群英，在港持有多個豪宅物業，近年陸續在市場放賣，如同屬碧瑤灣48座中層單位，實用面積2,488平方呎，去年以4,300萬元沽出，較1997年購入價升值1.9倍。

此外，招友全相關人士持有的中半山愛都大廈低層C室，去年1月以6,850萬元沽出，實用面積2,888平方呎，呎價23,719元。

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