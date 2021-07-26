新盤開則｜懸棺式平台不再　三合一露台設計是好是壞？

隨著條例修訂，新盤的開則亦不斷改變。舊式住宅項目常見的特大窗台，近十年已買少見少，取而代之為住宅外牆凸出的一個個狹小露台及工作平台，面積一般不足30平方呎，僅容得下一至兩個人。近一年新盤開則再進化，出現「三合一」設計、即把單位之露台、工作平台和冷氣機平台合併，可見於今年多個單幢及屋苑式新盤中。有測量師認為，合併設計為好事，令露台空間更「見使」，不過亦要留意冷氣機散熱器所帶來的嘈音、熱氣問題。

當年條例所限 新盤湧現懸棺式露台

過往政府為改善樓宇的環境，鼓勵引進環保和生活設施，容許發展商就興建特定設施時，可獲樓面面積豁免（俗稱發水面積），如露台、工作平台、非結構預製外牆（常見窗台的組成部分）等。

過去受條例所限及利潤考慮，不少細單位均連20多呎露台及16呎工作平台，實用性低。

惟其後，當局檢視並兩度收緊相關規例下，要求工作平台及露台必需要分開，且相隔最少1.5米，同時，限制露台面積應為1平方米或該單位的實用樓面空間的2.5%（以較大者為準），但以3平方米為上限；工作平台的豁免面積則以0.75平方米上限，結果導致大量「超迷你」露台及工作平台出現。

即使個別面積只有200餘平方呎的開放式單位，也會連有上述露台及工作平台，分布於廳堂兩側，與單位形式一個「凹」字。而兩者的空間僅足夠容納一至兩人，故被戲稱為「懸棺式平台」。

直至2019年9月，屋宇署修訂「環保及創新的樓宇」作業備考，放寬工作平台及露台需要分開的限制，毋須再分開1.5米距離。而2021年外部維修實務守則中，更列出露台、工作平台及冷氣機平台合併的設計。

合併方便冷氣維修 省卻搭棚費用

這種「三合一」設計是把單位之露台、工作平台和冷氣機平台合併，將單位的戶外空間集中在在同一位置。今年推售的西營盤尚瓏、啟德維港1號，以及屯門上嵐，便屬於首批應用此種設計的新盤。

再次修例，目的之一是為讓工程人員亦有較充裕空間進行維修及保養。測量師謝志堅表示，從冷氣機維修保養的角度，這種合併露台是個好設計，因維修冷氣機時可避免外牆搭棚，對工人而言較安全，業主也可節省一筆金錢。

香港測量師學會前會長何鉅業亦指，冷氣機連工作平台或露台而建，變相「有瓦遮頭」，冷氣機散熱器減少日曬雨淋，故障問題料會相對減少。

何鉅業：工作平台僅16呎有欠實用

然而，冷氣機實際需要維修的日子，一年可能只有數天，新設計固然不單止僅為便利維修。香港測量師學會前會長何鉅業認為，可以合併係一件好事，「利用呢個機會合併工作平台同露台，空間就見使好多。」他指，現時的工作平台只有1.5平方米（即約16平方呎），有欠實用。若合併露台以換取較大空間，放置晾衣架也較方便、實用。

謝志堅：散熱器太近或會過熱停機

兩位測量師均大讚合併露台設計，可方便維修及換取較大空間，惟與此同時，強制把冷氣機散熱器置於露台旁，謝志堅指，散熱氣會發熱，令露台空間溫度提升，亦會發出嘈音，即使戶主關掉自己單位的冷氣，鄰居使用冷氣時亦會帶來滋擾。他又指，發展商考慮採用這類開則時，需要考慮每戶之間的距離，若散熱器彼此太接近，有機會出現過熱而停止運作。

此外，其實發展商可劃出「工作平台併冷氣機平台」或「露台併冷氣機平台」之二合一設計，惟目前新盤市場上，暫未見有項目使用相關開則。

何鉅業認為，二合一設計較適合用於大單位，大單位有條件劃出較大的露台及工作平台，發展商可考慮採用「工作平台併冷氣機平台」設計，讓戶主使用露台時無需要受噪音和熱氣滋擾，同時亦方便冷氣維修，一舉兩得。