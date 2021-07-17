太古城「林鄭Plan」盤源告急　兩房殘裝戶議價一周　終以1000萬沽

踏入下半年，樓價勢頭續向上，港島指標屋苑太古城的1,000萬元或以下盤源短缺。新近有年輕用家看中太古城一個兩房單位，跟業主議價近一星期，獲減價至1,000萬元成交，符合八成按保門檻。

上述成交為太古城唐宮閣低層A室，實用面積489平方呎，兩房間隔，望街景，以1,000萬元將單位易手，呎價20,450元，屬市價成交。中原地產資深區域營業董事趙鴻運透露，原業主一直將單位作投資收租用途，今年2月初放盤，叫價1,200萬元，並同時放租。至近日獲年青外區用家洽購。

單位易手時 裝修工程尚未完工

為以「林鄭Plan」入市， 該用家與賣方議價近一星期，終說服對方以1,000萬元出售單位。資料顯示，原業主於2002年4月以155萬元買入單位，持貨十九年，帳面獲利845萬元，單位升值5.45倍。

據知，在放盤及成交期間，單位本身正進行裝修工程，原業主把單位沽出後，隨即叫停裝修工程，買家變相要接手餘下裝修工程。

代理：太古城1000萬之下放盤少於10個

趙鴻運表示，太古城7月暫錄得8宗成交，平均實用呎價22,059元。叫價在1,000萬元或以內的盤源極為短缺，暫時只有10個以下，且集中在距離太古站最遠之翠湖台。