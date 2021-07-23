上嵐周日首輪開售79伙　累收約550票　每組買家限購兩伙

建灝地產位於屯門新盤上嵐，今日（23日）下午3時截票，市場消息指項目累收約550個購樓意向登記，以周日（25日）首輪發售79伙計算，超額認購近7倍。

上嵐周日開展首輪銷售，合共79伙單位，全部為一房標準戶，涵蓋1號至3號價單全數單位。首輪單位實用面積由265至290平方呎，折實售價為450.18萬至599.8萬元，整批市值合共約5.03億元。

建灝地產位於屯門新盤上嵐，今日（23日）下午3時截票，市場消息指項目累收約550購樓意向登記，以周日（25日）首輪發售79伙計算，超額認購近7倍。

每組買家最多可購兩伙

據銷售安排所示，項目將於明日（24日）進行首輪抽籤，準買家會被分為不同組別。準買家需按首輪抽籤結果於周日指定時段報到，發展商當即場再進行第二輪抽籤，決定準買家認購單位之優先次序。首輪銷售將按抽籤次序以先到先得形式認購單位，每組買家最多可購入兩伙。

【上嵐示範單位直擊】

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上嵐屬於單幢盤，樓層總數為17層，提供112伙，實用面積由265至290平方呎，全部為一房套房單位，採開放式廚房設計，不設特色戶，預計關鍵日期為2023年7月31日。首輪推售79伙佔項目總伙數70%。