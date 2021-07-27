惠康連環放售五舖位　涉逾4億　投資者：或趁市況回暖減磅

疫情下，生意不俗的大型連鎖超級市場，卻連環沽售舖位物業。怡和集團旗下牛奶國際公司擁有的惠康超級市場，新近推出5個舖位於市場放售，總叫價超過4億元。其中，位於葵涌和宜合道的地舖，率先獲投資者以約4,550萬元買入，低市價約兩成。

舖位由護老院承租至2028年

市場消息指出，上述由惠康沽出的葵涌和宜合道2至20號保基大樓地下1至7號舖，面積約4,459平方呎，據知新近以約4,550萬元成交，呎價約10,204元，低市價約兩成。

翻查土地註冊處資料，上述舖位現由WELLCOME COMPANY LIMITED持有，即惠康超級市場，該公司在1989年6月以1,420萬元購入舖位，是次易手帳面獲利3,130萬元，升值約2.2倍。新買家為投資者楊萬勤，楊萬勤近月斥資9,800萬元買入何文田一個1.18萬平方呎的巨舖。

上述和宜合道舖位，現時由護老院以每月約10.8萬元承租，在2022年月租將提升至約12.09萬元，2025年租金進一步提升至13.54萬元，租約期至2028年4月。目前回報約2.8厘。

惠康4舖位放售 最貴1.5億

據了解，目前惠康仍有4個舖位正在市場放售，其中，最貴重為旺角窩打老道84J至84M號地下一籃子自用地舖，位處維景酒店對面，面積約11,506平方呎，叫價高達約1.5億元；其次為荃灣路德圍51至63號一籃子地舖，面積約6,939平方呎，意向價1.07億元，該舖設有售後租回條款。上述兩自用舖位，租金分別為34.32萬及24.5萬元。

餘下兩個舖位，則分布於北角英皇道125至133號地下A舖，以及長沙灣福榮街520至530號地下A舖，面積分別約5,000及7,643平方呎，意向價為8,800萬及6,851萬元。北角舖位現由食肆以每月約18萬元承租，而長沙灣舖則為惠康自用舖，月租約15.7萬元。

就惠康大手放售旗下物業，本報向牛奶國際公司查詢，暫未獲回覆。

對於惠康超市大手放售多個物業，盛滙商舖基金創辦人及行政總裁李根興認為，目前香港的政治形勢較為緊張，不排除個別外資企業願意在港繼續經營，同時也傾向出售部分物業、先行減磅套現，「輕身啲，唔想咁多貨係身，最多就售後租回繼續做生意。」

李根興又認為，疫情已有所好轉，不少外資企業也希望趁市況回暖先行沽貨。

據惠康網站資料，目前該品牌在港設有282間分店，新界區佔最多，涉及132間，而九龍及港島區分別有83間及60間，至於離島區則有7間分店。不過，未有資料顯示其自置及租用舖位的比例。