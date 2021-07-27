鄧成波家族9億沽葵涌全幢工廈　帳面勁蝕1.8億

舖王鄧成波家族兩年前以10.8億元購入的葵涌全幢工廈物業，新近以9億元易手，帳面勁蝕16.7%或1.8億元。至於承接買家為經營數據中心業務的上市公司萬國數據（9698）。

據土地註冊處資料，上述個案為打磚坪街57號中央工業大廈全幢物業，在6月28日以9億元易手，新買家為EDS V（HK）LIMITED，其公司董事為黃偉（HUANG, WEI）。黃偉為萬國數據創始人、董事長。

至於上述工廈原業主為向基有限公司（POINT BASE LIMITED），公司董事為鄧耀昇及葉少萍。二人分別為舖王鄧成波的第五子及妻子。

興勝10.8億售予鄧成波 勁賺五成

上述全幢工廈原由興勝創建（0896）及招商局資本在2018年3月以7.2億元購入，不過在2019年8月卻以10.8億元向鄧氏家族出售，勁賺3.6億元或50%。該幢物業樓面約27.74萬平方呎，以最新成交價計算，呎價約3,200元。