投資者3500萬沽紅磡維港‧星岸三房　料實蝕「四球」

樓價指數迫近歷史高位，不過六年前入伙的市區豪宅盤，卻錄蝕讓成交。紅磡維港‧星岸一個望煙花海景的三房單位，近月以「蝕讓價」放盤，終以3,500萬元沽出，料賣家實蝕近「四球」離場。據知，該名賣家上月亦以2,800萬元沽出同區海逸豪園單位，兩度沽貨合共套現約6,300萬元。

近月蝕讓價3600萬放售

中原地產副分區營業經理袁顯岸表示，維港‧星岸成交為1座高層B室，實用面積1,098平方呎，三房套房間隔，另設工人房，座向西南，望維港煙花海景。近一至兩個月開始以蝕讓價3,600萬元放售，終再減價100萬至3,500萬元易手，呎價31,876元。

據悉，原業主於2015年8月以3,674萬元一手買入單位，持貨至今六年，現沽貨帳面蝕讓174萬元，貶值近5%，若計印花稅及其他使費，估計實蝕近400萬元。

翻查資料，維港‧星岸的二手交投並不活躍，入伙至今僅錄8宗二手買賣，當中7宗帳面錄升值，升幅介乎0.5%至16.9%，餘下一宗帳面虧蝕，為1座低層B室，今年2月以2,680萬元沽出，貶值0.3%。

上月2800萬沽海逸豪園 大賺1.5倍

袁顯岸又指，上述沽出維港‧星岸海景單位的業主，本身為一名投資者，除持有多項住宅，亦擁有不少商廈及舖位物業，估計近月傾向減磅換貨。

他表示，該名投資者上月才以2,800萬元沽出同區海逸豪園16座中層戶，單位實用面積約1,100平方呎，較其2007年購入價1,100萬元，帳面升值約1,700萬元或1.5倍，賺幅可算是抵銷是次維港‧星岸的蝕幅。