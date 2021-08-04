富婆半年擲6.6億掃北區32伙豪宅　料年收租近千萬　兼博三成升幅

古洞新發展區的住宅地皮，接連獲發展商以高價競投奪得。除大財團看好新界北區樓市前景，有私人投資者也早著先機，密密吸納區內住宅。一名趙姓神秘富豪過去半年先後累斥逾5.73億元，掃入區內3幢洋房及29個新盤分層單位，合共32伙。

狂掃北區32伙私樓 啃辣稅8600萬

由於全部物業均以個人名義購買，故一律涉高達15%辣招稅，涉及稅額高達8,608萬元，合計物業的成交價及稅款，趙姓富豪的總入市成本接近6.6億元。不過，從投資角度而言，其持有的大批單位，除可帶來每月估計約80萬元的可觀租金收入外，在挾古洞北發展概念下，未來數年物業可望有約兩至三成的潛在升幅。

近兩月斥1.8億掃12伙分層

綜合土地註冊處及市場資訊，今年3月份開始，一名趙姓神秘富豪密密掃入恒地（0012）旗下上水高爾夫‧御苑的分層戶。自3月至5月短短兩個月間，先後分多次買入屋苑多達17伙，成交價介乎1,424.1萬至1,685.2萬元，總成交金額涉及約2.66億元，需支付15%辣招稅，涉及稅款近4,000萬元。

6月份高爾夫‧御苑再有12伙分層單位，先後獲同一名買家購入，登記名字同為趙志芬（CHIU CHI FUN）。此批單位成交價介乎約1,402萬至1,601.6萬元，總成交金額合共約1.813億元，一律以個人名義入市，故需支付15%辣招稅，涉稅款共約2,721萬元。

獨擁第8座逾一半單位 轉攻第9座

由於入市數量多，且過往多集中購入高爾夫‧御苑第8座的單位，故目前趙氏已持有8座至少25伙，以該幢大廈提供48伙計，趙氏一人獨擁逾半數單位。趙氏近月更轉攻第9座的分層戶，6月底至7月先後買入第9座共4個單位。

高爾夫‧御苑兩年前已入伙，尚餘少量一手貨尾，目前以租賃成交為主。參考屋苑實用面積900餘至1,100餘平方呎的三房大單位，成交呎租約26元至27元，月租約2.5萬至2.9萬餘元。而趙氏大手購入的第8座單位，全屬三房大戶。假設其持有的單位全數租出，料每月收租70萬至80多萬元，不排除每年收租動輒近千萬元。

料年收近千萬租 博兩至三成潛在升幅

以呎價來看，趙氏買入高爾夫‧御苑的29伙分層戶，成交呎價約由13,602元至16,256元，即平均呎價約1.54萬元。若以近月測量師估算古洞新發展區地皮未來賣樓每呎樓價可達1.8萬至2萬元的水平計，趙氏手持的單位可望有約20%至30%的潛在升幅。

上水高爾夫‧御苑全盤提供590伙，包括分層戶及25幢洋房。

隱形富婆斥逾1.26億掃御林皇府三幢洋房 繳稅近1900萬

再追溯至今年年初，趙姓富豪已涉足新界北區一帶，最早買入為上水御林皇府的3幢洋房，成交價介乎3,780萬至4,600萬元，總成交金額逾1.26億元，繳稅接近1,900萬元。在大手掃入洋房物業後，趙氏才開始把目光轉移至同區半新盤高爾夫‧御苑。

神秘富豪居中半山 屬重量級投資者

早前有市場消息透露，趙志芬為一名年約60歲的女商人，不時往來中港兩地，行事低調。本身居於港島半山豪宅，屬重量級投資者，據知她另持有港九區其他物業，見政府積極部署發展新界東北，且落實北環線鐵路計劃，遂大手購入北區住宅單位，作為投資用途。