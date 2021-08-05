黃百鳴女兒520萬買葵涌工廈　家族一年斥3400萬掃磗頭

新界工廈拆售項目，錄得名人入市個案。葵涌海暉中心一籃子工廈物業，今年4月份由投資者購入後隨即拆售，吸引電影製作人黃百鳴的女兒黃漪鈞斥逾520萬元入市。黃百鳴在過去一年已累積斥資逾3,400萬元掃入7項工商舖物業。

中原（工商舖）工商部副分區營業董事陳崗表示，海暉中心15樓05室，單位面積約1,346平方呎，連車位以520.9萬元易手，呎價近3,870元。物業以連租約形式出售，現收月租約1.346萬元，新買家可享租金回報約3.1厘。

據土地註冊處資料，上述單位以轉售形式（SUB-SALE）賣出，新買家為黃漪鈞（WONG YEE KWAN ALVINA）。黃漪鈞為黃百鳴的女兒，亦為Cinema City院線的董事總經理，主要負責戲院業務，據知是次入市將作長線收租用途。

上月向鄧成波家族買入上環乙廈

綜合市場資訊，黃百鳴或相關人士在過去一年頻頻買入工商舖物業，先後斥資約3,400萬元購入7項物業，包括工廈、乙廈及舖位物業，每宗涉額約數百萬元。如早前斥資340萬元向舖王鄧成波家族購入上環乙級寫字樓啟煌商業大廈9樓6室，單位面積約329平方呎，呎價約10,334元。

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投資者何智勇逾2億買入工廈即拆售

至於上述海暉中心項目，涉及40個工廈單位，原由羅氏地產持有，不過今年4月份獲資深投資者何智勇以約2.17億元購入，整批單位總面積約53,995平方呎，成交呎價約4,019元。而相關成交於今年12月才正式完成交易，故是次拆售物業，何氏屬「確認人」身份拆，交易屬「摸貨」性質。

據了解，何智勇從事製造業，熟識工廈市場，過去不時買入工業物業作投資。