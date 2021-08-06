山水盈原價重售兩伙撻訂貨　套現逾4546萬

路勁（1098）旗下、已屆現樓的元朗錦田北山水盈，本月迄今錄得兩宗成交，全部為早前遭撻訂單位，涉及約4,546萬元，兩伙成交價均與早前相同。

最新沽出洋房23號，實用面積2,101平方呎，四房三套間隔，另連105平方呎平台及418平方呎花園。據成交紀錄冊顯示，上述洋房於8月5日以3,211.7萬元沽出，折合呎價15,287元。該洋房曾於6月28日以相同價錢成交，惟簽定臨時買賣合約後交易未有進展，上手買家撻細訂離場，料發展商已沒收5%訂金，涉及約160.5萬元。

至於另一宗成交，則為第8座7樓A室，實用面積1,006平方呎，三房一套間隔連私人升降機大堂，於8月1日以1,334.4萬元售出，折合呎價12,340元。上述單位曾於7月22日售出，當時同樣作價1,334.4萬元，惟當時買家亦撻細訂離場，發展商殺訂約62.07萬元。

山水盈至今累沽305伙，佔總伙數331伙約92%，發展商累計套現逾34.79億元。值得留意，山水盈自開售以來累計錄得14宗撻訂，撻大訂和撻細訂個案各佔一半。